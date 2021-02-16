شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "غازكو" توافق على تأسيس شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" عن موافقة مجلس الإدارة، بجلسته المنعقدة الأمس الإثنين، عن تأسيس شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100%، مقرها مدينة الرياض.

وأفادت غازكو، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الشركة الجديدة مختصة في تقديم خدمات تأسيس شبكات وخزانات وتطوير منتجات وحلول غاز البترول المسال والاستشارات الفنية والهندسية المتعلقة بها.

وأشارت غازكو، إلى أنه سيتم تأسيس الشركة بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

ويأتي هذا التوجه متماشياً مع استراتيجية الشركة في رفع مستوى الخدمات والحلول المقدمة لعملاء غاز البترول المسال في كافة أنحاء المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن غازكو حققت صافي أرباح بلغ 7.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 30.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض مبيعات الربع الثالث بمبلغ 8.3 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المبيعات بمبلغ 28 مليون ريال الناتجة عن اعتماد الشركة لبرنامج التقاعد المبكر للعاملين.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي ربح بلغ 7.7 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 30.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.