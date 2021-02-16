شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الخزف السعودي السنوية تقفز 987% للتحسن بالمبيعات وهوامش الربح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة الخزف السعودي، المُعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 986.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 77.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 7.2 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 126.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 60.4 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى زيادة الإيرادات الناتجة عن التحسن في المبيعات وهوامش الربح نتيجة الزيادة في الاسعار والكمية المباعة.

وفي المُقابل انخفضت المصاريف البيعية والادارية، وانخفضت تكاليف التمويل نظراً لسداد جزء كبير من القروض وانخفاض اسعار الفائدة.

وتجدر الإشارة الى أن تحسن الأداء خلال العام 2020 تحقق على الرغم من قيام الشركة بعمل اطفاءات وتكوين مخصصات اضافية مقارنة بالعام السابق.

وارتفعت المبيعات إلى 1.5 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 1.2 مليار ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 49.7 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 6.7 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.