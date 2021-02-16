شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 16-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مقاومة قوية عند حاجز 0.7800، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر للوصول إلى هدفنا الأول المنتظر عند 0.7820، مع التذكير بأننا نتوقع امتداد الموجة الصاعدة على المدى القصير لتصل إلى 0.7915، في حين يمثل الثبات فوق 0.7725 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7750 والمقاومة 0.7860

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد