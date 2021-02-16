شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 16-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت في مسار جانبي الآن ويتحرك قرب 63.00، ويستمر بالتحرك داخل القناة اللحظية الصاعدة التي تدعم فرص مواصلة الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي التالي يمتد إلى 66.00، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق 62.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.50 والمقاومة 65.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد