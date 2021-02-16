شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 16-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر النفط ضغط سلبي ليختبر الدعم المحوري 59.65، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً لهذا اليوم، حيث إن كسره سيجبر السعر على مواصلة الانخفاض وزيارة مستوى 58.60 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات إيجابية تدعم فرص استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يمتد إلى 63.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.00 والمقاومة 62.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد