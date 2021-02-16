شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 16-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الفضة اختباراً لأرضية الدعم التي شكّلها فوق مستوى 27.60 بعد اختراقها مسبقاً، ويحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى كشرط أول لاستمرار السيناريو الإيجابي المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مستويات 28.85 ثم 29.80 كأهداف رئيسية تالية.

يجب الانتباه إلى أن كسر مستويات 27.60 ثم 27.15 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.15 والمقاومة 28.85

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد