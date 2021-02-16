شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 16-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج اليورو مقابل الدولار بالارتفاع ليزحف نحو هدفنا المنتظر عند 1.2173، ويستمر المتوسط المتحرك 50 بدعم السعر من الأسفل، بانتظار تجاوز الهدف المذكور للاندفاع نحو 1.2300 الذي يمثّل محطتنا التالية، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 1.2064.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2080 والمقاومة 1.2240

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد