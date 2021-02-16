الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 16-02-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج اليورو مقابل الدولار بالارتفاع ليزحف نحو هدفنا المنتظر عند 1.2173، ويستمر المتوسط المتحرك 50 بدعم السعر من الأسفل، بانتظار تجاوز الهدف المذكور للاندفاع نحو 1.2300 الذي يمثّل محطتنا التالية، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 1.2064.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2080 والمقاومة 1.2240

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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