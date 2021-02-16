شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يتلقى ضغطاً سلبياً – تحليل – 16-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم شركة بوينج (BA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.15% بما يعادل 0.32 نقطة ليستقر على سعر 210.98 دولار، ولكن أمام ذلك يتواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 208.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 235.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه