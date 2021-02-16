شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يهاجم مقاومته الحالية – تحليل – 16-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بنك أوف أمريكا (BAC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع الأخير مستوى المقاومة الحالي 33.13، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.49% بما يعادل 0.49 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 33.37 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم تصريف تشبعه الشرائي بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 33.13، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 35.65.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد