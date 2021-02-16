شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يعاود الارتفاع – تحليل – 16-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم سيتي جروب (C) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بالرغم من بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة من السهم لتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.685 بما يعادل 0.43 نقطة ليستقر على سعر 63.63 دولار، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليهاجم السهم بارتفاعه الأخير مستوى المقاومة 63.52، فهذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 83.07 إلى 31.98).

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 63.52، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 71.17 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية لفيبوناتشي.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد