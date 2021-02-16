شكرا لقرائتكم خبر عن كاتربللر يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 16-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كاتربللر (CAT) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليسجل السهم خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.18% بما يعادل -0.36 نقطة ليستقر على سعر 197.99 دولار، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 206.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه