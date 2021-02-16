شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع للمرة الأولى فى 4 أيام بدعم تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء للمرة الأولى خلال الأربعة أيام الأخيرة، بدعم ترجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية، بالإضافة إلى نشاط نسبي لعمليات شراء المعدن الثمين عند أسعار رخيصة.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,826.46$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,819.22$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,817.52$.

فقد المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس نسبة 0.3% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفضل ضعف مستويات طلب المعدن كملاذ آمن.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.3% ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 90.11 نقطة ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وكما نعلم أن هبوط العملة الأمريكية يدعم ارتفاع أسعار الذهب كونها مقومة بالدولار الأمريكي ، وتنخفض تكلفتها بالنسبة لحائزي العملات الاخري.

يأتي هذا التراجع فى مستويات الدولار بسبب تباطؤ طلب العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل التفاؤل المتزايد حيال تعافي الاقتصاد العالمي سريعا من الأضرار الناجمة عن فيروس كورونا ،مع استمرار ضخ المزيد من الإنفاق المالي والنقدي ، بالإضافة إلى تسارع حملات التطعيم ضد فيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر وذلك لليوم الثاني على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 1,142.22 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 12 حزيران/يونيو 2020.