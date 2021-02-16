شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتخلى عن ذروة 13 شهرا بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتتخلى عن أعلى مستوى فى 13 شهرا المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، ويتابع المتعاملون عن كثب تطورات الطقس البارد فى الولايات المتحدة الذي عطل الإمدادات من تكساس أكبر ولاية منتج للنفط فى البلاد.

تراجع الخام الأمريكي بحوالي 0.9% إلى مستوي 59.60$ ، من مستوى الافتتاح عند 60.12$، وسجل أعلى مستوي عند 60.31$ ،وانخفض خام برنت بأكثر من 0.5% إلى مستوي 62.96$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 63.30$ ، وسجل أعلى مستوي عند 63.68$.

عند تسوية الأمس بالأمس ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.8% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى 13 شهرا عند 60.92$ للبرميل ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.0% ، وسجلت مستوي 63.74$ للبرميل الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 2020.

تحققت تلك المكاسب القوية بفضل استمرار دعم تحالف أوبك بلس والسعودية لتحقيق الاستقرار فى السوق ، بالإضافة إلى آمال توسيع التحفيز الاقتصادي فى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

أوقف الطقس شديد البرودة فى الولايات المتحدة آبار النفط والمصافي فى ولاية تكساس وفرض قيودا على مشغلي الغاز الطبيعي وخطوط أنابيب النفط الخام.

ودفع التجميد العميق النادر الناجم عن حالة الطقس موردي الطاقة الكهربائية فى الولاية إلى فرض انقطاع التيار الكهربائي بشكل دوري ، الأمر الذي أسفر عن ترك ما يقرب من 3 مليون منزل بدون كهرباء.

وتنتج ولاية تكساس ما يقرب من 4.6 مليون برميل يوميا من النفط الخام الأمريكي ،و تضم أكثر من 31 مصفاة "أكبر عدد فى الولايات المتحدة" وفقا لبيانات وكالة الطاقة الأمريكية.