بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 28.2 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 2ر28 نقطة ليبلغ مستوى 20ر5727 نقطة بنسبة صعود بلغت 50ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 5ر392 مليون سهم تمت عبر 13184 صفقة نقدية بقيمة 3ر60 مليون دينار (نحو 9ر198 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 16ر9 نقطة ليبلغ مستوى 16ر4695 نقطة بنسبة صعود بلغت 20ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر261 مليون سهم تمت عبر 7204 صفقات نقدية بقيمة 3ر17 مليون دينار (نحو 57 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 7ر36 نقطة ليبلغ مستوى 87ر6250 نقطة بنسبة صعود بلغت 59ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر130 مليون سهم تمت عبر 5980 صفقة بقيمة 9ر42 مليون دينار (نحو 5ر141 مليون دولار).

وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 4ر8 نقطة ليبلغ مستوى 98ر4867 نقطة بنسبة صعود بلغت 17ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر206 مليون سهم تمت عبر 4854 صفقة نقدية بقيمة 5ر13 مليون دينار (نحو 44 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (فجيرة أ) و(شارقة أ) و(معادن) و(بيان) أما شركات (هيومن سوفت) و(أهلي متحد) و(بيتك) و(الامتياز) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (آبار) و(نابيسكو) و(الراي) و(استهلاكية) الأكثر انخفاضا.