عودة أسبوع السفر العربي 16 مايو في دبي لبحث انتعاش القطاع

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة ريد إكزيبشنز المنظمة لمعرض سوق السفر العربي في دبي، عن عودة أسبوع السفر العربي إلى مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة ما بين 16 إلى 26 مايو 2021.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: سيستضيف هذا الحدث المميز الذي سيقام على مدار أسبوعٍ كامل، أبرز المتخصصين والخبراء في قطاع السفر والضيافة من المنطقة والعالم، والذين سيجتمعون في دبي للعمل معاً في سبيل إنعاش قطاع السياحة من جديد في الشرق الأوسط، وذلك من خلال المعارض والمؤتمرات والندوات والجوائز والمنتجات الجديدة التي سيتم إطلاقها، فضلاً عن انعقاد الجلسات ومنتديات التواصل.

وأضافت كورتيس: إن أسبوع السفر العربي يقام على مدى 10 أيام سيوفر لنا منصة مثالية لقطاع السياحة والسفر في المنطقة سواءً للمشاركين في الحدث الحي أو الافتراضي لمعرض سوق السفر العربي، والذي سيتم من خلاله تسليط الضوء على دبي والإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وبالطبع على قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع.

وفي عامه الثامن والعشرين، سيقام معرض سوق السفر العربي تحت شعار «بزوغ فجر جديد لقطاع السفر والسياحة»، وذلك بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، والذي سيشكل جزءاً أساسياً من أسبوع السفر العربي.

وسيشكل سوق السفر العربي 2021 جزءاً أساسياً من أسبوع السفر العربي، وستكون هذه النسخة وللمرة الأولى، نسخة هجينة، أي سيتم إطلاق حدث افتراضي لسوق السفر العربي، بعد انتهاء الحدث الرئيسي بأسبوع، حيث تهدف الشركة المنظمة من خلال ذلك إلى الوصول لشريحة أكبر من المهتمين والعاملين في هذه الصناعة، وذلك من خلال الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي، الذي أقيم للمرة الأولى في وقتٍ سابق من العام الماضي، وأثبت نجاحه الكبير في جذب 12 ألف زائر من 140 دولة، لذا فمن الضروري أن نقوم باستحداث حدث افتراضي للمعرض في أسبوع السفر العربي لأن العديد من المتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، قد لا يتمكنون من حضور الحدث الحي شخصيًا للعام الحالي 2021.

وأردفت كورتيس: في الواقع، سيكون من المستحيل بالنسبة لنا أن نبدأ بالتكهن منذ الآن بمدى فعالية طرح وتوزيع لقاح كوفيد-19، ومتى ستبدأ الحكومات في جميع أنحاء العالم بعد ذلك في تخفيف أو حتى إلغاء قيود السفر الخاصة بها.