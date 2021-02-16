«الإمارات» و«الاتحاد» تنضمان إلى مبادرة «اليونيسيف» لنقل اللقاحات

دبي: ”الخليج 365”

تدعم كل من الاتحاد للشحن، والإمارات للشحن الجوي، مبادرة الشحن الجوي الإنسانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ونقل لقاحات «كوفيد-19» والأدوية الأساسية والأجهزة الطبية وغيرها من الإمدادات الحيوية للمساعدة في مكافحة الجائحة.

ووقّعت الإمارات للشحن الجوي اتفاقية مع اليونيسف لإعطاء الأولوية لنقل لقاحات «كوفيد-19» والأدوية الأساسية والأجهزة الطبية وغيرها من الإمدادات الحيوية للمساعدة في مكافحة الجائحة، وذلك في أحدث حلقة ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها دائرة الشحن في طيران الإمارات لدعم المجتمعات العالمية في جهودها للتعافي من الآثار المدمرة لجائحة كوفيد-19.

وتجمع «مبادرة النقل الجوي الإنسانية» التي تقودها اليونيسف بين عدد من الشركاء الذين يتوفر لديهم الإمكانات لتوزيع الإمدادات الأساسية على أكثر من 100 سوق لدعم مرفق كوفاكس COVAX Facility، المبادرة العالمية التي تهدف إلى الوصول العادل للقاحات «كوفيد-19». وسوف تعمل مبادرة اليونيسف أيضاً كدليل إرشادي للشراكة العالمية الجماعية في مواجهة الأزمات الصحية والإنسانية في المستقبل.

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات: كلما أسرعت المجتمعات في الوصول إلى لقاحات كوفيد-19 كلما أثمرت جهودها في الحد من انتشار الفيروس والتعافي. لقد التزمنا بمكافحة الجائحة منذ البداية وأطلقنا مبادرات عدة لتسريع توزيع اللقاحات عبر دبي، بدءاً من مركزنا الجوي المعتمد عالمياً. وتشكل شراكتنا مع اليونيسف خطوة أخرى لتحديد الأولويات وتسهيل الحركة السريعة والآمنة للقاحات كوفيد-19 خصوصاً إلى المجتمعات الأشد تضرراً.

وتتميز الإمارات للشحن الجوي، الرائدة عالمياً في نقل الأدوية الحساسة للحرارة بما في ذلك اللقاحات، بشبكة عالمية تغطي 130 وجهة في القارات الست، وتستخدم أسطولاً حديثاً من الطائرات ذات الجسم العريض، بالإضافة إلى البنية التحتية الحديثة المعتمدة من الاتحاد الأوروبي للنقل الآمن للأدوية واللقاحات في مركزها بدبي.

وكانت الإمارات للشحن الجوي قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول 2020، عن إنشاء أكبر مركز جوي في العالم مخصص لتخزين وتوزيع لقاحات كوفيد-19 معتمد من الاتحاد الأوروبي. ومع أكثر من 15 ألف متر مربع من مساحة التخزين المتاحة للقاحات، تستطيع الإمارات للشحن الجوي تخزين كميات كبيرة من لقاحات «كوفيد-19» في دبي، ونقل الكميات المطلوبة بانتظام إلى الأسواق ذات البنية التحتية المحدودة لسلسلة الشحن المبرد، ما يقلل الحاجة لحلول التخزين على نطاق واسع.

وفي يناير/كانون الثاني 2021، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعاونت الإمارات للشحن الجوي مع ثلاث كيانات أخرى مقرها دبي- موانئ دبي العالمية والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية ومطارات دبي- لإطلاق مبادرة لنقل وتخزين وتسريع توزيع لقاحات كوفيد-19 حول العالم، مع التركيز بشكل خاص على البلدان النامية، التي أُضير سكانها بشدة من الوباء وتواجه تحديات في نقل وتوزيع المستحضرات الطبية.

«الاتحاد للشحن»

من جهتها، أعلنت الاتحاد للشحن، عن توقيع مذكّرة تفاهم لمدة خمس سنوات مع منظمة اليونيسيف لدعم مبادرة الشحن الجوي الإنسانية التابعة للمنظمة.

وبموجب مذكّرة التفاهم، ستدعم الاتحاد للشحن الجهود العالمية لتوزيع لقاحات كوفيد-19 والأدوية الأساسية والمعدات الطبية وغيرها من الإمدادات الضرورية للتصدي لانتشار المرض، فضلاً عن إدارة مختلف الاحتياجات اللازمة، وذلك بفضل خبرات طاقمها المتخصص بالاستجابة لتداعيات جائحة كوفيد-19. كما ستركّز الاتحاد للشحن جهودها على ضمان وصول برامج التطعيم الدورية التابعة لمنظمة اليونيسيف إلى الأطفال الأكثر حاجة إليها في مختلف أنحاء العالم.

وقال بدر آل علي مدير تجاري أول لشؤون دولة الإمارات والشرق الأوسط وتأجير طائرات الشحن في الاتحاد للشحن: أثبتت الاتحاد للشحن دعمها الراسخ لمبادرة اليونيسيف الإنسانية الواسعة النطاق، لمساعدة الأطفال الأكثر عرضة للخطر حول العالم. وتأتي هذه الشراكة تماشياً مع التزام مجموعة الاتحاد للطيران بتعزيز ودعم صحة سكان العالم وعافيتهم، وتعكس الدور العالمي الذي تلعبه أبوظبي في دعم جهود المساعدات الإنسانية، والتي تسهم في نهاية المطاف في بناء عالم أكثر أمناً وسلامةً لأجيال المستقبل.

وأضاف: ستوظف الاتحاد للشحن خبراتها الواسعة في مجال خدمات نقل الأدوية الآمنة والفعالة، من خلال تقديم خدمة «فارما لايف» الخاصة بنقل منتجات الأدوية والرعاية الصحية التي تتسم بحساسيتها تجاه درجات الحرارة، والتي حازت اعتماد مركز تميز المدققين المستقلين لخدمات نقل الأدوية ولوجستيات علوم الحياة، التابع لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA CEIV). وتوفر خدمة «فارما لايف» حلاً متكاملاً لسلسلة توريد عمليات ائتلاف الأمل الذي أطلقته أبوظبي، لدعم الجهود العالمية لتوزيع لقاح كوفيد-19.

وبموجب مذكرة التفاهم الجديدة، ستتعاون الاتحاد للشحن مع شبكة مزودي خدمات الشحن العالمية المعتمدة من منظمة اليونيسيف، والتي تقدّم خدماتها للدول التي لا تمتلك الإمكانيات اللازمة لاستخدام الطيران التجاري. وتشمل الخدمات المُقدّمة توفير أولوية التحميل للقاحات والمستلزمات الإنسانية الأساسية، إضافة إلى تأمين الشحنات ومراقبة عمليات سلسلة التبريد، فضلاً عن تعديل قدرات سلسلة التبريد الخاصة بالاتحاد للشحن لتلبي الاحتياجات المستقبلية لمنظمة اليونيسيف.

من جهتها، قالت إتليفا كاديلي، مديرة قسم الإمدادات لدى منظمة اليونيسيف: ينطوي توزيع اللقاحات على مسؤولية كبيرة من حيث الدور الذي تلعبه سلسلة التوريد في إنقاذ حياة الكثير من الأشخاص، إلى جانب العديد من التحديات والتعقيدات من حيث أعداد الجرعات الضخمة الواجب نقلها، إضافة إلى متطلبات سلسلة التبريد والنطاق الواسع لعمليات التسليم، وتنوع مسارات النقل. لذا نتقدم بالشكر لشركات الطيران على تعاونها مع مبادرة اليونيسيف للشحن الجوي الإنسانية بهدف دعم عمليات توزيع لقاحات كوفيد-19.