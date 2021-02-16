«كيكلاب».. أول شركة شبه حكومية في دبي تقبل السداد بالعملات الرقمية

دبي: ”الخليج 365”

بدأت «كيكلاب»، المملوكة من قبل مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وهي مؤسسة من مؤسسات حكومة دبي، بقبول العملات الرقمية خياراً لسداد رسوم الرخص التجارية والتأشيرات، لتوسع الخيارات المتاحة أمام رواد الأعمال حول العالم لتأسيس شركاتهم والتوسع في دولة الإمارات.

وتعاونت كيكلاب مع مجموعة من الشركاء من قطاعي التقنية في مجال بلوك تشين ورأس المال لتتيح خيار سداد مستقبلياً لقطاع ريادة الأعمال. يستطيع عملاء كيكلاب الآن سداد الرسوم بعملات بيتكوين وإيثيريوم وتيثر ومجموعة واسعة من العملات الوطنية. وتشكل هذه النقلة نقطة ضوء في مسيرة كيكلاب، كونها أول مؤسسة من نوعها تقبل العملات الرقمية، وتتيح التسجيل بشكل افتراضي بالكامل وعن بعد، حتى باستخدام الهاتف الذكي فقط.

وفي هذا السياق، قال تصور الحق، الرئيس التنفيذي في كيكلاب: «شهدنا اهتماماً متزايداً بالعملات الرقمية مع عدد من عملائنا في قطاعي بلوك تشين والتقنية المالية من ضمن مجتمع كيكلاب. كان من المحتوم أن نستجيب لتطورات السوق ونبدأ بقبول بيتكوين وإيثيريوم وتيثر. العملات الرقمية هي وسيلة السداد المستقبلية. وقد تعاونت كيكلاب مع شركاء مرموقين في المجال لتحقيق هذه النقلة».

وأضاف: «نحن أول مؤسسة ترخيص مملوكة من قبل الحكومة في دولة الإمارات تقبل السداد بالعملات الرقمية، لكننا بالتأكيد لن نكون الوحيدين. هذه التقنية تتوسع في الشرق الأوسط، وأتطلع لمشاهدة تأثيراتها على سبل مزاولة الأعمال في المستقبل».

وتتعاون كيكلاب مع مجموعة من الشركاء العالميين في مجال حلول السداد للتعامل مع المعاملات بالعملات الرقمية، مع ضمان الالتزام الكامل بالتشريعات كونها مؤسسة مملوكة من قبل الحكومة.

وقد أدى نمو العملات الرقمية إلى زيادة الاهتمام بتقنية بلوك تشين - قاعدة بيانات مشتركة للمعاملات المالية التي يتم حفظها على أجهزة كمبيوتر متعددة في مواقع مختلفة. تشير دراسة من قبل شركة الأبحاث ماركتس آند ماركتس إلى أن سوق بلوك تشين سينمو من حجمه الحالي المقدر بـ 3 مليارات دولار أمريكي في 2020 إلى 39 مليار دولار أمريكي في 2025. وتعد دولة الإمارات ضمن الدول الرائدة في تبني بلوك تشين من خلال استراتيجية وطنية تهدف إلى إجراء 50 بالمئة من المعاملات الحكومية باستخدام بلوك تشين في 2021. كما تُقدر مؤسسة دبي للمستقبل أن دولة الإمارات تستطيع توفير ما يصل إلى 3 مليارات دولار أمريكي من خلال تطبيق حلول تقنيات بلوك تشين.

يقول تصور الحق: «نتواصل مع شركات رائدة في مجال العملات الرقمية لبحث توسعها في دبي. نحتضن مجتمعاً حيوياً من رواد الأعمال والشركات الدولية التي تعمل في مجالات العقود الذكية وبلوك تشين ورأس المال الخاص الذين يعملون جنباً إلى جنب مع شركات ناشئة في مجالات التعليم والرعاية الصحية وتقنيات الغذاء. كيكلاب خلية نحل من العقول المبدعة والمبتكرة». ويضيف: «التقنية لب مجتمع رواد الأعمال في كيكلاب. لذا نتطلع لتأسيس (بلوك تشين لاب) سعياً لأن نتصدر التوجهات الرقمية المستقبلية، بل ونساهم في تشكيلها».

توفر كيكلاب لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الدولية الأدوات اللازمة للعمل في دبي. تتميز كيكلاب بأسعار معقولة وواضحة دون تكاليف إضافية خفية، ويستفيد عملاؤها من صندوق بريد في دبي، وختم يحمل عنوان الشركة في دبي، وعنوان رسمي في سفينة الملكة إليزابيث الأيقونية في ميناء راشد، أحد أهم موانئ المنطقة. ويستفيد عملاء كيكلاب كذلك من إقامات العمل الصادرة من إمارة دبي.