شكرا لقرائتكم خبر عن «خزنة» أنشيلوتي في مرآب سيارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عثرت الشرطة على الخزنة التي سرقها لصوص ملثمون من منزل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون الإنجليزي، وكانت الخزنة فارغة في مرآب سيارات في ثورنتون على بعد 3 أميال من منزل المدرب، الذي ترك تمرينات فريقه بعد سماعه بحادثة السرقة في السادسة والنصف مساء الجمعة الماضية. وقالت الشرطة إن الخزنة تم فتحها بالقوة لكن رفضت الكشف عما كان بداخلها.

وعزز أنشيلوتي الأمن في منزله الذي يقيم فيه بميرسيسايد مع زوجته ماريان بارينا ماكلاي، كما خاف جيران المدرب فينالدوم لاعب ليفربول وجيمي كاراجر مدافع ليفربول السابق وكالوم ويلسون بطل الملاكمة من حوادث مشابهة، وأكد أنشيلوتي الذي شوهد وهو يقود سيارته الرولز رويس ذات الدفع الرباعي (313 ألف استرليني ) أن حادثة السرقة لم تؤثر في معنوياته لكنه خسر مباراته أمام فولهام الأحد.