يانوزاي يواجه اليونايتد بندم صغير

متابعة: ضمياء فالح

يستعد النجم البلجيكي عدنان يانوزاي، لمواجهة فريقه السابق مانشستر يونايتد في مسابقة يوروبا ليج الخميس لأول مرة منذ رحيله في 2017، واليوم هو أحد نجوم ريال سوسيداد الإسباني لكنه يشعر بأنه تعرض للظلم بسبب تجاهل مدربه في اليونايتد لويس فان جال، ويشعر بالحسد لأن زميله في الأكاديمية ماركوس راشفورد حصل على فرصة اللعب مع المدرب سولسكاير، وقال يانوزاي (26 عاماً) الذي يستضيف اليونايتد في تورينو قبل العودة لملعب أولد ترافورد الأسبوع المقبل: «ليس لدي شيء لأثبته أمام اليونايتد، ربما أشعر بندم صغير على تركي النادي بهذا الشكل».

وكشف يانوزاي عن تواصله حتى الآن مع مدربه القدير سير أليكس فيرجسون وأضاف:«كان يمنحنا الأمل ويشجعنا في التمرينات بينما فان جال يصرخ علينا بعد أول هفوة وهذا ليس جيداً للاعبين الشباب، المدرب مثل المعلم وهذا ما افتقدته هناك، لم أكن وحدي من يعاني بل جميع زملائي، ممفيس ديباي منهم، ترون ما يصنعه من فارق مع ليون في فرنسا حالياً، كنا ننتظر المشاركة ربع ساعة أو عشر دقائق لكنها لا تكفي لإظهار إمكانياتك كلها، سولسكاير لطيف مع لاعبيه ويحبونه وراشفورد كلاعب شاب محظوظ جداً معه.

فان جال فاجأني في آخر لحظة وقال لي أنت ستذهب بإعارة لدورتموند، تسرعت ووافقت لأنني كنت أريد أن ألعب، لم أرغب في الجلوس على الدكة 6 أو 7 سنوات». وختم: «كنت متخوفاً في بداية مسيرتي مع سوسييداد خشية عدم تأقلمي على نمط الحياة لكن اليوم أصبحت أسعد وألعب الكرة بمتعة كبيرة، إن كنت لا تشعر بالسعادة في مكان ما، ابحث عنها في مكان آخر فالحياة لا تتوقف».