«ألترا ماراثون المرموم» 5 مارس

تتواصل الاستعدادات لتنظيم سباق «ألترا ماراثون المرموم» أقوى سباق جري صحراوي الذي تنظمه شركة فت جروب الشرق الأوسط بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في محمية المرموم الطبيعية يوم الجمعة 5 مارس المقبل.

ويمتد السباق في فئة المحترفين من عمر 18 سنة فما فوق لمسافة 50 كيلومترًا على الكثبان الرملية الساحرة وسط الطبيعة الصحراوية الخلابة وبحيرات القدرة الفريدة من نوعها، كما يمكن للهواة المشاركة في الفئة المفتوحة من عمر 15 سنة فما فوق والتي يكون فيها التنافس على مسافتي 5 و10 كيلومترات ولا يزال التسجيل مفتوحاً للمشاركة في السباق للرجال والنساء عبر الموقع الإلكتروني الرسمي https://www.ultramarathon.ae/، أو موقع هوبا سبورت www.hopasports.com.

وتوفر اللجنة الفرصة للراغبين في المشاركة لحضور حصص تدريبية مجانية التي تقام يوم الجمعة من كل أسبوع وتستمر حتى يوم 26 فبراير، وذلك لتعليمهم الطريقة الصحيحة للجري على الرمال الناعمة وكيفية تنظيم التنفس ومقدار السرعة أثناء الجري في الصحراء حتى يتمكنوا من الاستعداد الجيد لخوض المنافسة في السباق وتقام التدريبات في منطقة القدرة بمحمية المرموم بجوار «لاست إكزت» الساعة 6:45 صباحًا، ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن السباق وللمشاركة في الحصص التدريبية التواصل عبر البريد الالكتروني: [email protected].

وقال دانيل بورنفنتشر، مدير السباق من شركة فت جروب: «يساهم سباق ألترا ماراثون في الترويج السياحي لمحمية المرموم كواحدة من أفضل الوجهات السياحية ومقرًا للرياضات الصحراوية الرائدة من خلال مشاركة الرياضيين الدوليين من مختلف قارات العالم.

وفي حديثه عن تدابير الصحة والسلامة التي سيتم اتباعها أضاف دانيل: «إن صحة وسلامة المشاركين والمنظمين وطاقم العمل هي أهم أولوياتنا في مواجهة جائحة كوفيد 19، حيث سيتم تطبيق كافة البروتوكولات والإجراءات الاحترازية التي تم تعميمها من السلطات المعنية وسيتم التأكد من تنفيذها من قبل الجميع، حيث سيتم التركيز على هذا الأمر وإعطائه أهمية قصوى حفاظًا على سلامة الجميع».

تجربة فريدة

وسيحظى المشاركون في السباق بتجربة فريدة من نوعها لاكتشاف جمال المحمية الصحراوية والتعرف على معالم التراث الإماراتي من أبرزها موقع ساروق الحديد الأثري الموجود في المحمية والذي يبلغ عمره أكثر من 3000 عام، وهو أحد أقدم المواقع الأثرية في البلاد التي يعود تاريخها إلى العصر الحديدي.

وتعد محمية المرموم الصحراوية أكبر مشروع لمحمية طبيعية في العالم بمساحة تزيد على 40 هكتارًا من الشجيرات البكر، حيث تضم أيضاً 204 أنواع من الطيور المحلية و158 نوعًا من الطيور المهاجرة والعديد من الأنواع الأخرى المهددة بالانقراض، ويوجد فيها أيضاً حيوان المها العربي والغزلان العربية وغزال الصحراء والثعالب والقطط البرية أيضًا.