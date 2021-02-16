شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يسجل مستوي قياسي جديدا خلال 3 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا مستوى قياسي جديد خلال ثلاث سنوات ، مع استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية ، بالتزامن مع تصاعد آمال تعافي الاقتصاد البريطاني سريعا بعد تطعيم أكثر من 15 مليون شخص ضد فيروس كورونا فى المملكة المتحدة.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار قرابة 0.4% إلى 1.3951$ الأعلى منذ نيسان/أبريل 2018 ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3900 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.3900$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.35% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى ثلاث سنوات ، بفضل بيانات أظهرت نمو الاقتصاد البريطاني بأفضل من التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.2% ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 90.20 نقطة ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا التراجع بسبب طلب العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل التفاؤل المتزايد حيال تعافي الاقتصاد العالمي سريعا من الأضرار الناجمة عن فيروس كورونا ،مع استمرار ضخ المزيد من الإنفاق المالي والنقدي ، بالإضافة إلى تسارع حملات التطعيم ضد فيروس كورونا.

من المنتظر أن يقرر رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" خلال الأيام القليلة القادمة ، الموعد الذي يمكن أن تنهي فيه بريطانيا الإغلاق العام بسبب فيروس كورونا بعد تطعيم 15 مليونا من مواطنيها الأكثر عرضة للمخاطر.