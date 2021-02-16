شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. "تصفية" تستهدف إنهاء إجراءات 14 مساهمة عقارية في 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستهدف لجنة المساهمات العقارية "تصفية" في السعودية، بيع ما يزيد على 25 مليون متر مربع خلال العام الجاري 2021، موزعة على 14 مساهمة عقارية في ثماني مناطق.

وقال المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية، مشاري العنزي، إن المساهمات العقارية المخطط بيعها تشمل ثلاث مساهمات في الرياض، ومساهمتين في مكة المكرمة، ومساهمتين في الأحساء، وثلاث مساهمات بالقطيف، ومساهمة واحدة في كل من الخرج وجدة والخبر والقصيم، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وأضاف العنزي، أن تقرير "تصفية" لعام 2020 أظهر تحقيق اللجنة مبيعات تجاوزت ملياري ريال، حيث تمكنت من استعادة ما يزيد على 197 مليون ريال من محاكم التنفيذ.و

يشار إلى إنه في ديسمبر الماضي، أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" السعودية، بيع ما تبقى من مساهمة مخطط الشهابية، بعد اكتمال الإجراءات اللازمة لذلك.

وأوضحت اللجنة، أنها أكملت بيع بقية المخطط السكني الواقع على تقاطع طريق العقير مع طريق الملك عبدالله بمبلغ 180 مليون ريال.

وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق اكتسابها أحكاما قضائية نهائية لمصلحة المساهمين بمبالغ تجاوزت 843 مليون ريال في 2020.

وأضاف العنزي أن اللجنة نجحت خلال 2020 في بيع أكثر من 13 مليون متر مربع موزعة على ثماني مساهمات عقارية في أربع مناطق، بمبالغ فاقت ملياري ريال، مشيرا إلى أن المساهمات، التي تمكنت اللجنة من بيعها فتحت آفاقا واسعة لسوق العقار، واستفاد منها المواطن بشكل مباشر.

وأكد العنزي أن اللجنة واصلت أعمالها واجتماعاتها في جائحة كورونا، وذلك بالتحول إلى الاجتماعات الافتراضية لإنجاز خطة العمل، التي رسمتها لعام 2020.

وذكر أن اللجنة صرفت أكثر من 220 مليون ريال لمستحقيها منذ بداية 2020، حيث كشف تقرير اللجنة عن أن عدد المساهمين المستفيدين من أعمالها بلغ 36189 مساهما منذ إنشاء اللجنة.

وكانت اللجنة، قد أعلنت في وقت سابق أن الأموال المستعادة ‏تخطت حاجز عشرة مليارات ريال منذ تشكيلها حتى الآن.