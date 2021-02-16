شكرا لقرائتكم خبر عن أوساكا تبلغ بثبات نصف نهائي أستراليا المفتوحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ملبورن - رويترز

تفوقت «شراسة» نعومي أوساكا على «مهارة» المخضرمة هسيه سو-وي، ووصلت اللاعبة اليابانية إلى قبل نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد الانتصار 6-2 و6-2 الثلاثاء.

وفي يوم مشمش وحار في ملعب رود ليفر، هاجمت أوساكا المصنفة الثالثة بضربات إرسال هسيه الضعيفة، وانهارت اللاعبة التايوانية أمام ضغط ظهورها الأول في دور الثمانية لواحدة من البطولات الكبرى.

وأجادت أوساكا توجيه الضربات وحسمت المباراة من ثالث فرصة متاحة بعد ضربة طويلة من هسيه خلال لحظات الدفاع.

وأبدت أوساكا المصنفة الثالثة سعادتها بأدائها وتمكنها من حسم المواجهة في 66 دقيقة.

وقالت أوساكا البالغ عمرها 23 عاماً: «حسناً بكل تأكيد سعيدة جداً بسبب طريقة لعبي. في كل مرة ألعب فيها أمامها تكون مواجهة صعبة، وبغض النظر عن النتيجة، خضت صراعاً جديداً اليوم».

وستلعب أوساكا، بطلة أستراليا المفتوحة 2019، مع سيرينا وليامز أو سيمونا هاليب على بطاقة الظهور في النهائي.

وقالت أوساكا: «أشاهد دائماً مباريات سيرينا، في كل الأحوال ستكون مواجهة مثيرة بكل تأكيد».

وانتهت مسيرة هسيه (35 عاماً)، لكنها أصبحت أكبر لاعبة في منافسات السيدات تشارك في دور الثمانية لأول مرة في واحدة من البطولات الأربع الكبرى منذ بدء حقبة الاحتراف.

ولم يكن بوسع هسيه التعامل مع ثلاث فرص لكسر إرسال أوساكا.