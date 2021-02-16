شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط هامشى للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بضغوط تراجع قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% خاسراً 4.76 نقطة ليصل إلى مستوى 9077.02 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.2% خاسراً 49.96 نقطة ليصل إلى مستوى 25196.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 159.9 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال.

وهبطت 10 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.47%، أعقبه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.30%، يليه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.13%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.12%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.07%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.05%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.39%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.23%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.18%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.77%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.72%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.44%.

وقفز 80 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 9.88%، ثم سهم "جاكو" بنسبة 9.81%، ثم سهم "سابتكو" بنسبة 8.34%، وتراجع 102 سهماً على رأسها سهم "اليمامة للحديد" بنسبة 2.62%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 2.31%، ثم سهم "الجزيرة" بنسبة 2.22%، فيما تصدر سهم "جازادكو" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 263.4 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة سمو العقارية، السداد المبكر لقرض على الشركة من أحد المصارف المحلية مقداره 110 مليون ريال، وسوف يساهم هذا السداد المبكر فى تخفيض نفقات التمويل مما ينعكس ايجابياً على النتائج المالية للشركة اعتباراً من النصف الأول لعام 2021.

وفي سياق آخر أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو)، موافقة مجلس الإدارة، على تأسيس شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة (100%) مقرها مدينة الرياض مختصة في تقديم خدمات تأسيس شبكات وخزانات وتطوير منتجات وحلول غاز البترول المسال والاستشارات الفنية والهندسية المتعلقة بها، وذلك بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.