مصادر: الانتهاء من تجهيز أول شحنة غاز للتصدير من مصنع دمياط للإسالة

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القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، أنه تم الإنتهاء من تجهيز أول شحنة غاز للتصدير من مصنع دمياط للإسالة استعدادا لتصديرها قبل نهاية شهر فبراير الجاري.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن حجم تلك الشحنة يتراوح مابين 150 -160 ألف متر مكعب غاز .

وكانت مصادر مسئولة بقطاع البترول قد أكدت في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 "، أن سيتم تصدير أول شحنة غاز مسال من مصنع دمياط للإسالة خلال الربع الأول من 2021 مضيفة أنه مع إعادة تشغيل مصنع دمياط لإسالة الغاز خلال الربع الأول 2021 تزيد قدرات عمليات الإسالة ومن ثم التصدير.

وكانت مجموعة إينى الإيطالية للطاقة قد أبرمت اتفاقات مع شركة الغاز الإسبانية ناتورجى والشركاء المصريين لتسوية منازعات بخصوص محطة غاز مغلقة تملك حصة بها فى شمال مصر حيث قالت إينى إن الاتفاقات الجديدة ستمهد لإعادة تشغيل محطة الغاز الطبيعى المسال فى مدينة دمياط الساحلية بحلول الربع الأول من العام القادم.

وبموجب الاتفاق الجديد، تمتلك شركة إيني الإيطالية حصة قدرها 50% في يونيون فينوسا جاس الشركة الإيطالية الإسبانية المشتركة التي كانت تدير المصنع، فيما تستحوذ الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) على 40%، والهيئة العامة للبترول على النسبة المتبقية البالغة 10%.

وتمتلك مصر بنية تحتية هائلة تؤهلها للتحول إلى مركز اقليمى للطاقة بالمنطقة تأتى على رأس مصانع الإسالة المتواجدة على شاطئ البحر المتوسط، والتى ستعلب الدور الرئيسى فى عمليات تصدير الغاز، حيث إنها المسئولة عن تحويل الغاز من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة وبدأت في اتخاذ الخطوات الفعلية للتحول إلي مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز في منطقة المتوسط، والتي تعد البوابة التي ستفتح آفاق التعاون بين دول المنطقة وتحويل الموارد الكامنة للغاز الطبيعي لفرص استثمارية حقيقية لصالح الشعوب والأجيال القادمة وهو ما سيعد عامل رئيسى فى تحقيق الازدهار الاقتصادى ونشر السلام والاستقرار بالمنطقة.