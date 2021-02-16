شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل.. والموافقة على شطب "الشارقة للأسمنت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء السوق الأول، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.36% رابحاً 20.68 نقطة ليصل إلى مستوى 5720.25 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.52% رابحاً 32.05 نقطة ليصل إلى مستوى 6246.13 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.13% خاسراً 5.93 نقطة ليصل إلى مستوى 4679.96 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.04% رابحاً 1.88 نقطة ليصل إلى مستوى 4861.42 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 283.2 مليون سهم بقيمة 46.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9215 صفقة، وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 0.83%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.49%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.36%، ثم قطاعي الخدمات المالية والعقار بنسبة 0.28%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 5.75%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.24%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.59%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.23%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.20%.

وفى سياق متصل قالت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، رداً على ما نشر بإحدى الصحف حول تحقيق الشركة الكويتية للمقاصة صافي أرباح 8.6 مليون دينار كويتي، غير دقيق، بالإضافة إلى أن اعتماد توزيع الأرباح يرجع إلى موافقة الجمعية العامة للشركة الكويتية للمقاصة، وفور إقراره سوف يتم الإعلان عنه، وعن الآثار الجوهرية على المركز المالي للشركة.

في سياق آخر أعلنت شركة مجموعة أسس القابضة، اعتماد مجلس الإدارة البيانات المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وتحولت الشركة للخسائر بقيمة 522.6 ألف دينار كويتي عام 2020 مقابل 1.4 مليون دينار كويتي أرباحاً عام 2019 بنسبة انخفاض 140%، وبلغ نصيب السهم من الخسائر 5.26 دينار كويتي مقارنة بأرباح 13.26 دينار كويتي، كما اعتمد المجلس التوصية إلى الجمعية العامة العادية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي بواقع 7 فلس لكل سهم، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة.

في سياق منفصل أعلنت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، موافقة مجلس مفوضي هيئة أسواق المال على طلب شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية بالانسحاب الاختياري من بورصة الكويت.