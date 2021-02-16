شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الثلاثاء 16-2-2021 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 16-2-2021، ما بين الاستقرار والارتفاع أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، وكان من أبرز الاستقرار لـ سعر الدولار، الريال السعودى، الدينار الكويتى، فى حين سعر اليورو والجنيه الاسترلينى شهدوا ارتفاعا ملحوظا، فسجل سعر الدولار استقرارا عند 15.57 جنيه للشراء، 15.67 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر صرف اليورو 18.88 جنيه للشراء، 19.03 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.86 جنيه للشراء، 19.02 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفى سياق متصل واصل الإسترليني، الذي قاد النشاط، مكاسبه ليبلغ 1.3946 دولار وهو أعلى مستوياته منذ أبريل 2018 إذ تتصدر بريطانيا العالم في وتيرة التطعيم للفرد. وربحت العملة قرابة 3% من مستويات متدنية سجلتها أوائل فبراير.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 18.88 جنيه للشراء، 19.03 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.86 جنيه للشراء، 19.02 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 21.64 جنيه للشراء، 21.86 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 21.56 جنيه للشراء، 21.78 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.08 جنيه للشراء، و4.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 48.69 جنيه للشراء، و51.82 جنيه للبيع.