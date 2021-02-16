شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم.. الطن بـ14000 جنيه للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 16-2-2021 استقرارا فى الأسعار لجميع الأصناف في السوق المحلى بحسب ما أعلنت عنه شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية .

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن أسعار جميع الخامات تشهد استقرارا خلال الفترة الحالية حيث سجل سعر طن الحديد 13500– 13650 جنيها تسليم أرض المصنع، ويصل السعر للمستهلك بين 13800 – 14000 جنيها.

وأوضح الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الأسمنت مستقرة من العام الماضي في ظل زيادة الإنتاج المحلى وزيادة التنافسية بين المصانع مضيفا أن أسعار الأسمنت للمستهلك تتراوح بين 700-750 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها للمتر، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن.