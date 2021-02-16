شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البورى يتراوح بين 32-50 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 16-2-2021 استقرارا فى سوق العبور للجملة وفقا لما أكده عددا من التجار.

وقال مصطفى أبو الفتوح تاجر سمك إن أسعار معظم الأصناف تشهد استقرارا فى السعر عدا البلطي المزارع والبوري أسعارهما ترتفع احيانا وتنخفض في اوقات أخرى، مشيرا إلى أن هذه الفترة هي الأفضل للسمك بالرغم من انخفاض الصيد بسبب تقلبات الجو ولكن المزارع تحل الكثير وتحافظ على التوازن في حالات عدم تمكن من الصيد في البحر.

وأضاف أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار البلطى المزارع " 1 " تتراوح بين 18- 21 جنيها للكيلو، وأسعار البلطي المزارع 2، بين 16-17 جنيها للكيلو، وسعر البلطى الأسوانى يتراوح بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 110جنيها للكيلو، وسجلت أسعار القشر بياض تتراوح بين 70-100جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " من 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها.

وأشار أبو الفتوح في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن أسعار السمك البورى 1 تتراوح 42-50 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، وأن أسعار المكرونة السويسي تراوحت بين 60 -70جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30 جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها، وسجل سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو.

وأضاف أن وسعر البربون " 1 " نحو 34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " نحو 25-35 جنيها للكيلو، وسعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار السبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، و الكابوريا 30 – 130جنيها للكيلو، وأسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.