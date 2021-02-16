شكرا لقرائتكم خبر عن 61.2 مليار متر مكعب إجمالى الكميات المنقولة من الغاز الطبيعى عام 2019/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم الثلاثاء النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترولية والغاز الطبيعى في مصر عام 2019/2020 وأهم مؤشراتها ما يلى:

بلــغ إجمـالى الكميـات المنقـولة بواســطـة وســائـل نقــل المــواد البتروليــة 150.5مليون طن مترى عام 2019/2020 مقابل 149.8مليون طن مترى عــام 2018/2019بنسبــة زيادة قدرها 0.4 % .

وبلــغ اجمالى الكميات المنقولـة من المواد البترولية بواسطـــة صهــاريج السكـك الحديديــة 276.9 ألف طن مترى عـام 2019/ 2020 بمتوسـط تكلفـة نقـــل للطـــن قدرها 74 جنيــه مقــابل 282.5 ألـف طـن مترى عام 2018/ 2019 بنسبة انخفاض قدرها 2%وهى تمثل اقل كميات تم نقلها، وبلغـــت الكـميـات المنقولـة باللـوارى 19.2مليــون طــن متــرى عـام 2019/2020 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 54 جنيه مقابل 27مليــــون طن مترى عام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 28.8%.

وبلغت الكميات المنقولة بواسطة خط سوميد 64.1 مليـــون طـــن مترى عـــام 2019 / 2020 وهى تمثل أعلى كميـات تم نقلهــا مقـابـل 61.2مليون طن متري عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 4.7٪، وبلــغ اعداد خطوط أنابيــب البتـرول الرئيسـيـة83 خط بإجمالي اطوال5.9 ألف كم عام 2019/2020 مقابل 80 خط بإجمالي اطوال 5.8 ألف كم عام 2018/2019.

وبلغ إجمـالى الكميــات المنـقولة من المواد البترولية متضمنة )المنتجات البترولية، الخـام، المتكثفات، البوتاجاز( بواسطـة خطــوط انابيـــب البتـرول 59.1 مليـون طـن متــرى عام 2019/2020 بمتوسط تكلفـــة نقــل للطــن علـى التوالـــى قدرها) 485 ، 405 ، 164 ، 402 ( جنيه مقابل 55.5 مليـــون طن عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 6.5%، وبلغت الكميـــات المنقولـــة من الزيت الخـام والمنتجــات البتروليــة بالنـاقلات السـاحليــة المستأجرة 7.8 مليـون طـن عام 2019/ 2020 بمتوسط تكلفــة نقل للطن قدرها 133جنيه مقابل 5.9 مليون طن متري عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 32.2%.

وبلغت الكميــات المنقولـــة من الغاز الطبيعى 61.2 مليار متر مكعب 2019/2020 منها، 59.3 مليار متر كعب للسوق المحلى بنسبة 96.9%

- 1.9 مليار متر مكعب للتصدير بنسبة 3.1%، بمتوسط تكلفة نقل المتر المكعب 0.04 جنيه لكل منهما مقابل 63.8 مليار متر مكعب عام 2018/2019 .

وبلغ إجمـالـى تكـلفــة نقــل الكميـات المنقولــة من الغاز الطبيعى 2.4مليار جنيه بينما بلــغ إجمـالى تكــلفــة نقــل الكميــات المنقولــة من المواد البترولية 27.5مليار جنيه عام 2019/2020.