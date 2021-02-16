شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-2-2021 أمام الجنيه المصرى بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-2-2021، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس، مستقرا في البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 15.57 جنيه للشراء، 15.67 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى مسجلا 15.55 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء، فيما بلغ الجنيه الإسترليني أعلى مستوياته في قرابة ثلاث سنوات وارتفعت العملات المرتبطة بالسلع الأولية إذ عزز إحراز تقدم في حملات التطعيم المضاد لفيروس كورونا آمال المستثمرين حيال التعافي.

وأدت أجواء التفاؤل، وعمليات بيع في سندات الخزانة الأمريكية، أيضا إلى دفع الين الياباني للانخفاض، إذ تراجعت عملة الملاذ الآمن عن متوسطها المتحرك في 200 يوم مقابل الدولار وبلغت أدنى مستوى في عدة سنوات مقابل اليورو والدولار الأسترالي والفرنك السويسري.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.56 جنيه للشراء.

15.66 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.57 جنيه للشراء.

15.67 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر

15.57 جنيه للشراء.

15.67 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك عودة

15.57 جنيه للشراء.

15.67 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.55 جنيه للشراء.

15.65 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.56 جنيه للشراء.

15.66 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.57 جنيه للشراء.

15.67 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.56 جنيه للشراء.

15.66 جنيه للبيع.