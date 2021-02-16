شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع واردات مصر من الذرة إلى 159 مليون دولار نوفمبر الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الواردات المصرية من الذرة تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة واردات الذرة نحو 159.4 مليون دولار في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 173.4 مليون دولار في شهر نوفمبر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 14 مليون دولار، وبنسبة تراجع بلغت 11.7%، وفق بيانات حكومية.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الواردات المصرية من الذرة جاءت ضمن قائمة الواردات المصرية من سلع المواد الخام والتي بلغت قيمة وارداتها الإجمالية نحو 651 مليون و917 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 781 مليون و538 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 129 مليون و621 ألف دولار.

وضمت قائمة الواردات السلعية من المواد الخام كلا من القمح والذي شهدت وارداته تراجعا أيضا، حيث بلغت قيمته 257 مليون و51 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 299 مليون و572 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع قيمته 42 مليون و521 ألف دولار، يليه واردات فول الصويا وبلغت وارداته نحو 135 مليون و567 ألف دولار، مقابل 194 مليون و19 ألف دولار خلال فترة المقارنة بتراجع بلغ نحو 58 مليون 452 ألف دولار.

وإجمالا فقد سجلت الواردات المصرية تراجعا بنسبة 7.4% في نوفمبر الماضي، وبلغت 5.5 مليار دولار، مقابل 5.9 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، كما انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 11.2%، وبلغـت 2.2 مليار دولار نوفمبر الماضى، مقابل 2.5 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، مما أدى إلى تراجع طفيف في قيـمة العجز فى الميزان التجارى ليصل إلى 3.3 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 3.4 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت نحو 4.7٪.