الاقتصاد

وزير المالية اليابانى: الاقتصادات الكبرى متفقة على أن الوقت ليس مناسبا لسحب الدعم المالى

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القاهرة - سامية سيد - قال وزير المالية الياباني تارو أسو اليوم الثلاثاء، إن معظم اقتصادات مجموعة السبع الكبرى مثل اليابان وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا متفقة على أن الوقت ليس مناسبا الآن لسحب الدعم المالي لاقتصاداتهم المتضررة من جائحة فيروس .

وقال أسو للبرلمان "القضية الكبرى الآن هي موعد التحول من سياسة وضع الأزمة إلى استعادة الوضع المالي. عند القيام بهذا، من الضروري أن يكون مثل هذا الإجراء منسقا".

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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