شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية اليابانى: الاقتصادات الكبرى متفقة على أن الوقت ليس مناسبا لسحب الدعم المالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير المالية الياباني تارو أسو اليوم الثلاثاء، إن معظم اقتصادات مجموعة السبع الكبرى مثل اليابان وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا متفقة على أن الوقت ليس مناسبا الآن لسحب الدعم المالي لاقتصاداتهم المتضررة من جائحة فيروس كورونا.