شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى لها في شهرين ونصف أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السابعة في ثمانية جلسات من الأدنى لها منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:09 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% إلى مستويات 1.2140 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2129، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2150، بينما حقق الأدنى له عند 1.2126.

هذا ونتطلع الأسواق من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة الميزان التجاري والتي قد تعكس تقلص الفائض إلى ما قيمته 6.25 مليار يورو مقابل 6.77 مليار يورو في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن ألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف عن قراءة إحصائية مؤشر ZEW للثقة في الاقتصاد والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 59.7 مقابل 61.8 في كانون الثاني/يناير الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة إحصائية مؤشر ZEW للثقة في الاقتصاد لاقتصاديات المنطقة ككل والتي قد توضح اتساعاً إلى ما قيمته 59.2 مقابل 58.3 في كانون الثاني/يناير، وأيضا بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند 0.7% دون تغير عن الربع الثالث الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار الانكماش عند 5.1%.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر التغير في التوظيف لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.9% مقابل 1.0% في الربع الثالث، ووسط فعليات اجتماعات وزراء المالية لمنطقة اليورو إكوفين عبر الأقمار الصناعية في بروكسل والذي يأتي عقب ساعات من انقضاء اجتماعات مجموعة اليورو الذي حضره وزراء المالية لمنطقة اليورو، مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية ومحافظة المركزي الأوروبي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 6.2 مقابل 3.5 في كانون الثاني/يناير، وذلك قبل أن نشهد حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ميشيل بومان في حدث افتراضي تستضيفه جمعية المصرفيين الأمريكيين.

وصولاً إلى حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي حيال الاقتصاد والسياسة النقدية بالإضافة إلى عدم المساواة في حدث عبر الإنترنت تستضيفه جامعة سان فرنسيسكو، ويأتي ذلك قبل ساعات من كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي غداً الأربعاء عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 26-27 كانون الثاني/يناير.