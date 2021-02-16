شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحقق الأهداف- تحليل - 16-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر الزوج الضغوط الإيجابية المتكررة لنلاحظ تشكيله لموجات صاعدة قوية محققا بذلك العديد من الأهداف باقترابه من مستوى 128.20 والمتوقع سابقا, نشير إلى احتمالية تشكيل السعر حاليا لتذبذبات جانبية بثبات مستوى 128.20 وتشكيله لعائق قوي امام المحاولات الصاعدة خلال الفترة الحالية.

مما سبق, سنبقى على حيادية التداول لحين تحقيق السعر لاختراق الحاجز المذكور سابقا والذي بدوره سيفعل الاستمرارية الإيجابية ولننتظر وصوله بذلك نحو 128.55 و 129.10 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 127.60 و 128.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الاختراق