شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يسجل أرباح كبيرة-تحليل - 16-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عزز سعر الزوج فعالية المسار الصاعد بتجاوزه لمستوى 146.00 لنلاحظ تسجيله لأهداف إضافية بملامسته لمستوى 147.30, حاليا وبتمركز مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء فإن ذلك يزيد من فرص اكتساب السعر للعزم الإيجابي وليمكنه ذلك من تسجيل أهداف جديدة قد تمتد نحو 147.85 و 148.50 على التوالي.

تمكن مخاطرة تأجيل السعر للهجوم الصاعد بتسلله دون الدعم المتمثل بمستوى 144.60 لما له أثر بتفعيل المسار التصحيحي الهابط ليتكبد بذلك خسائر واضحة بهبوطه نحو 143.60 و 142.50 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 145.80 و 147.85

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد