شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكتسي باللون الأخضر– تحليل - 16-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر البلاتين تشكيله لموجات صاعدة قوية لنلاحظ تجاوزه حاليا للهدف المتمركز عند 1315.00 وتسجيله لمستوى 1337.70, الثبات العام ضمن محاور القناة الصاعدة وبثبات الدعم الاولي المتمركز عند 1230.00 فإن ذلك يدعونا لترجيح المزيد من الارتفاع لحين وصوله للمقاومة الرئيسية المستقرة قرب 1395.00 ومن ثم لنراقب تصرفه نظرا لأهمية هذا المستوى بتحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.

لابد من التنويه إلى أن محاولة تسلل السعر دون الدعم الأولي المذكور سابقا, فإن ذلك سيفعّل المسار التصحيحي الهابط ولنتوقع هبوط التداولات نحو 1175.00 قبل تسجيله لأي هدف إيجابي جديد.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1275.00 و 1395.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد