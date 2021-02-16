شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستعد لاستئناف الارتفاع– تحليل -16-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار النحاس الصاعد باستقراره المتكرر فوق الدعم الإضافي المتمركز عند 3.7700 لهذا اليوم بالإضافة إلى محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بتسلله نحو مستوى تشبع الشراء.

لذلك, سنبقى على توقعنا الصاعد والذي قد يستهدف بشكل أولي مستوى 3.8810 وبحال تجاوزه قد تمتد التداولات نحو الحاجز النفسي المتمثل بمستوى 4000.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.7900 و 3.8810

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد