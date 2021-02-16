شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستأنف الانخفاض – تحليل - 16-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الدولار مقابل الفرنك تداولاته السلبية بشكل ملحوظ ليبتعد عن مستوى 0.8923، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط، والتي تستهدف مستوى 0.8860 كمحطة رئيسية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الهابطة المقترحة، مع الإشارة إلى أن تخطي الهدف المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 0.8760 كهدف تالي، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً بشرط الثبات دون 0.8923.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8840 والمقاومة 0.8940

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط