شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يقترب من الهدف – تحليل - 16-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية جديدة ليقترب من هدفنا المنتظر عند 0.7820، ونرجّح تخطي هذا المستوى لفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي والقصير، حيث يصل هدفنا التالي إلى 0.7915.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 0.7725.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7750 والمقاومة 0.7860

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد