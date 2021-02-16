شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يبدأ بإيجابية – تحليل - 16-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية جديدة مع افتتاح اليوم، ليستأنف المسار الرئيسي الصاعد، والذي ينتظم داخل القنوات الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار التوجه نحو مستوى 66.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المتوقعة، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم كسر مستوى 62.75 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.50 والمقاومة 65.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد