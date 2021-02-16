شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجتاز المقاومة – تحليل - 16-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة اختراقاً واضحاً لمستوى 27.60 ويتجه لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي والقصير، مما يدفع السعر للتحول نحو الارتفاع، ونتوقع التوجه نحو مناطق 28.85 ثم 29.80 كأهداف رئيسية تالية.

من جهة أخرى، نشير إلى أن اختراق 27.85 يكمل تشكيل نموذج إيجابي يدعم تحقيق مزيد من الارتفاع المتوقع خلال الفترة القادمة، ليكون الاتجاه الصاعد متوقعاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستويات 27.60 ثم 27.15 والثبات دونها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.15 والمقاومة 28.85

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد