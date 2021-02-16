شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبدأ بإيجابية جديدة – تحليل - 16-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب ميلاً صاعداً جديداً مع افتتاح اليوم، ولا يزال دون 1830.00 حتى الآن، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي مستمر أمام السعر، ليدعم استمرار السيناريو السلبي المتوقع على المدى اللحظي، والذي يستهدف مستويات 1800.00 ثم 1765.00 بشكل رئيسي.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط لهذا اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مواصلة الارتفاع واختراق مستويات 1830.00 ثم 1838.10 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1800.00 والمقاومة 1840.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط