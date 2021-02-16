شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يواصل صعوده – تحليل صباحي – 16-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، مستقراً أعلى مستوى 9,000.00، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق المؤشر مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.51% بما يعادل 46.249 نقطة، كل ذلك يأتي في ظل تداولات المؤشر بنطاق قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط.

لذلك تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 9,000.00، ليستهدف مستوى المقاومة 9,250.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,825.00 ومستوى المقاومة 9,250.00.