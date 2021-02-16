شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستكمل مسيرات تحقيق المكاسب وسط التفاؤل حيال التعافي الاقتصادي والتحفيز والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثاني جلسات الأسبوع على اللون الأخضر في ظلال التفاؤل الذي ينتاب المستثمرين حيال وتيرة التعافي الاقتصادي وتقدم وتيرة التطعيمات لفيروس كورونا بالإضافة للتحفيز وبالأخص التي تتبنها الإدارة الأمريكية والتي يعمل الرئيس الأمريكي جو بايدن على تمريرها من الكونجرس والتي تقدر بنحو 1.9$ تريليون دولار، بخلاف ذلك لا يزال نبض التداول يتغيب عن مؤشرات الأسهم الصينية بسبب عطلات العام القمري الجديد في الصين.

هذا وقد تابعنا كشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماعه الذي عقد في الثاني من هذا الشهر والذي تم خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وتطرق صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الاسترالي من خلال المحضر إلى أنه هناك حاجة إلى دعم نقدي "مهم للغاية" لبعض الوقت.

كما أفاد صانعي السياسة النقدية عن طريق محضر اجتماع المركزي الاسترالي الأخير بأن هناك علامات قليلة على تدهور الإقراض، يجب مراقبتها عن كثب خلال الفترة المقبلة وأنه لن يتم رفع معدل النقد لحين الوصول لتضخم مستدام ما بين 2% و3% وأن بنك استراليا الاحتياطي لا يتوقع بلوغ أهداف البطالة والتضخم حتى عام 2024 على أقرب تقدير.

وتلى ذلك أعرب محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا عن كون المركزي الياباني ماضي قدماً في السياسة النقدية التوسعية لدعم أداء ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد عالمياً وأن شراء الصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETF) يعد جزء من التيسير النقدي، موضحاً أن سوق الأسهم يعكس توقعات أرباح الشركات، ومضيفاً لن نعرف حتى وقت لاحق ما إذا كانت الزيادة الأخيرة في الأسهم مفرطة، وسط تأكيده على أنه من السابق لآونة مناقشة الخروج من برنامج التحفيز الضخم والذي يتضمن شراء (ETF).

هذا ويتداول مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية حالياً أعلى مستويات ثلاثين ألف بن بعد أن اختبر بالأمس تلك المستويات لأول مرة منذ عام 1990، كما يتداول مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان حالياً عتد الأعلى له منذ عام 1991 مع تقدم أسهم قطاعي الطاقة والرعاية الصحية مدعومة بارتفاع أسعار النفط للأعلى منذ مطلع العام الماضي والتوقعات بأن تبدأ اليابان التطعيمات ضد فيروس كورونا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ويأتي ذلك عقب كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني في مطلع هذا الأسبوع عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الفصلي السابق، إلا أن تلك البيانات فاقت توقعات المحللين في الأسواق ما عزز التفاؤل حيال وتيرة تعافي من تداعيات جائحة كورونا والتي خلفت أسوء انكماش اقتصادي لليابان منذ الحرب العالمية الثانية خلال الربع الثاني من العام الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي التقرير التي تطرقت لكون ولاية فيكتوريا الاسترالية حتى غداً الأربعاء نظراً للقلق من تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 108.58 مليون ولقي 2,396,408 شخص مصرعهم في 223 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.89% ليربح 17.38 نقطة ويصل إلى المستوى 1,971.32، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.60% ليربح هو الأخر 480.04 نقطة ويصل إلى المستوى 30,564.19.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.45% ليربح 438.91 نقطة ويصل إلى المستوى 30,612.48، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.21% ليربح هو الأخر 6.66 نقطة ويصل إلى المستوى 3,153.66.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.56% ليربح 69.74 نقطة ويصل إلى المستوى 12,580.30، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.24% ليربح هو الأخر 16.78 نقطة ويصل إلى المستوى 6,885.70.