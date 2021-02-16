شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 16-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم زين السعودية (7030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب استطاع في نهايتها تحقيق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.43% بما يعادل 0.06 نقطة، وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 13.50، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 15.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.50 ومستوى المقاومة 14.60.