شكرا لقرائتكم خبر عن أبو معطي يكافح لاختراق مقاومة محورية – تحليل صباحي – 16-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أبو معطي (4191) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولات السهم اختراق مستوى المقاومة المحوري 58.20، محققاً مكاسب طفيفة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.89% بما يعادل 0.50 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 58.20، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 65.18.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 53.50 ومستوى المقاومة 60.80.