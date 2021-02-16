شكرا لقرائتكم خبر عن بحر العرب يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 16-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم بحر العرب (7201) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.85% بما يعادل 4.60 نقطة، ليهاجم مستوى المقاومة 122.74، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير.

لذلك تشير توقعاننا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 122.74، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 139.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 114.80 ومستوى المقاومة 135.60.