شكرا لقرائتكم خبر عن زجاج في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 16-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم زجاج (2150) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.45% ليخسر السهم نحو -60 هللة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً النسبية.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 38.67، ليستهدف مستوى المقاومة 48.59.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 38.67 ومستوى المقاومة 45.00.