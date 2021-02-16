شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة ريت يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 16-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم الجزيرة ريت (4331) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.63% بما يعادل 0.14 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم تصريف بعضاً من هذا التشبع الشرائي بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 21.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 24.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.00 ومستوى المقاومة 23.30.